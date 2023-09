Munadega Eestit vallutav ettevõte pürgib Läti börsile

Baltimaades tootmismahult kolmas munatootja AFP Holdings, kelle farm asub Eesti piirist 15 kilomeetri kaugusel Aluksne linnas, hakkas Eesti turul pakkuma kaubamärgi Oluksne all õrrekanade mune. Järk-järgult on kavas laiendada müügivõrku ka teistesse poekettidesse ja laiendada tooteportfelli.

APF Holdingsi juhatuse esimees Jurijs Adamovičs märkis, et ettevõte tunneb Eesti turu vastu elavat huvi, kuna näeb siin suurt potentsiaali ennekõike õrrekanade munade müügiks. «Eesti tarbijad, kelle jaoks keskkonnateadlikud valikud järjest olulisemad, eelistavad üha rohkem puurikanade asemel õrrekanade mune. Eesti kohalikud tootjad ei suuda seda nõudlust täielikult rahuldada, sest suur osa nende tootmismahust tuleb jätkuvalt puurikanadelt, mida paljud poeketid ja tarbijad peavad täna punaseks lipuks. Meie Eesti külje all Aluksnes asuv munafarm suudab nõudlust leevendada ning pakkuda peaaegu kohalikku alternatiivi ning Eesti klientidele harjumuspäraseid tooteid,» selgitas Adamovičs.

APF Holdings on teatanud plaanist korraldada veel sel aastal oma aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO) ja viia aktsiad kaubeldavaks Nasdaq Baltic First North nimekirja. Ettevõte soovib kaasatava investeeringu abil suurendada oma aastast toodangut seniselt 115 miljonilt 180 miljonile munale ja kasvatada munakanade arvu 415 000-lt 665 000-ni.

Aluksne munafarmi tooteid võib olla jõudnud Eesti tarbijate toidulauale ka varem, kuna ettevõte toodab eri kauplusekettidele omabrändi mune. Samuti on teada juhud, kui Lõuna-Eesti väikepoodides on müüdid Aluksnes toodetud mune, kuna kohalikud väikevarustajad on neid käinud piiri taga asuvas Aluksnes ise ostmas.

AS APF Holdings on Baltimaade suuruselt kolmas kanamunade tootja, kelle farm asub Lätis Aluksnes. APF Holdingsi asutas 2017. aastal Jurijs Adamovičs, et võtta üle ja moderniseerida Alūksnes asuv 60 aastat vana linnukasvatusettevõte. Tänapäeval koosneb APF Holdings grupist ettevõtetest, mis tegelevad linnukasvatuse ning kanamunade tootmise ja turustamisega, samuti gaasi- ja orgaaniliste väetiste tootmisega osana linnukasvatustegevusest. APF Holdings on viinud alates 2017. aastast läbi kolm investeerimisringi ja kaasanud kokku üle 15 miljoni euro, mida kasutati tootmise kaasajastamiseks ning mahtude kasvuks. APF püüab farmi laienduste käigus parandada oma kanade heaolu. Jurijs Adamovičs on APF Holdingsi suurim aktsionär.