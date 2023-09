EY: IPO-turgudel jätkub langustrend, oodatakse tehisintellektiga seotud investeerimisvõimalusi

«IPO-sid mõjutavad ka edaspidi tugevalt keskpankade baasintressimäärasid puudutavad otsused. Arvestus on lihtne: kui intressimäärad jätkavad kasvu, on investeerimisturgudel vähem likviidsust ja vabu vahendeid ning vastavalt sellele on investorid IPO-desse investeerimisel valivamad ja otsivad suuremat tootlust,» rääkis Imre Teder. «Tõenäoliselt vähendab see esmaste aktsiapakkumiste arvu, kuna turule pürgivad ainult kõige atraktiivsemad ettevõtted. Arvestada tuleb veel muutunud inflatsioonikeskkonnaga, mis mõjutab enamiku ettevõtete tuluprognoose ja avaldab survet tarbijate ostujõule. See trend ei mõju loomulikult ühtlaselt kõigile sektoritele – alati ei ole tarbijatel võimalik ostuotsuseid edasi lükata.»

Imre Teder lisab, et täpselt sama kehtib ka Eesti ettevõtete kohta, kes mõtlevad oma aktsiate noteerimisele. «See on praegustes tingimustes küll võimalik, kuid tuleb arvestada, et kapitali on rahvusvahelisel turul vähemaks jäänud ja investorid on valivamad. Täiendavalt otsivad investorid intressimäärade tõustes aktsiatelt kui riskantsemalt varaklassilt kõrgemat tootlust, sest madalama riskiga võlakirja- ja hoiuseturg on tänaste tasemete juures atraktiivne alternatiiv. Seega peaks IPO-turule pürgivate ettevõtete investeeringu tasuvuse prognoos olema tänases makromajanduslikus keskkonnas väga veenev. Kõik see kehtib ka nende riigiettevõtete aktsiate kohta, mis on tõenäoliselt lähitulevikus börsile liikumas.»