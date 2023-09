Lõpuks ometi: Tallinna korterid muutusid odavamaks

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tehti korteritehinguid küll 4,5 protsenti rohkem kui juulikuus, kuid hind asus langusesse – keskmine hind jõudis 2970 euro tasemele.

Kokku tehti Tallinnas 670 korterite ostu-müügitehingut. «Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hind on aastases vaates kõikunud paarisaja euro ulatuses üles või allapoole 3000 euro piirist, ning see tundubki olevat tänase turu valulävi,» kommenteeris Vahter värsket statistikat, lisades, et mediaanhind langes augustis 2804 eurole, mis on 3,6 protsendi võrra madalam kui juulis.

Hinnalanguse taga on asjaolu, et uusarenduste broneerimislepinguid on vähem kui varem ja see mõjutab keskmist hinda. Asi pole niivõrd selles, et vana nõukaaegse korteri ruutmeeter kallis oleks. Hinda veavad ikka uusarendused ja kui nendega tehtavaid tehinguid on vähe, siis on ka keskmine hind madalam.

«Varasematel kuudel on hinda aidanud hoida aasta või enamgi tagasi sõlmitud broneerimislepingud neisse uusarendustesse, mis selle aasta numbri sees on vaikselt valmis saanud ja lõpliku tehinguni vormistamiseni jõudnud,» selgitas 1Partneri juht ning lisas, et viimastel kuudel on tehingute koguarvus üha suurem roll olnud järelturu korteritel. «Eks nii-öelda teise ringi korterites on keskmine hind madalam ja see on ka keskmist hinda vaikselt allapoole tirinud,» lisas Vahter.

Tallinnas müüdi lõppenud kuul 670 korterit, neist kalleim 782 700 euroga. Kokku tehti kinnisvaraga 840 ostu-müügitehingut, mis on 1,3 protsendi võrra vähem kui juulis ja ligi 23 protsenti vähem kui aasta varem samal ajal. Tallinna kinnisvara ostu-müügitehingute koguväärtus oli augustis ligikaudu 122 miljonit eurot.