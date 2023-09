Omavalitsused hakkavad 8 miljoni euroga noori tööturule tagasi piitsutama

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad esamspäeval, 4. septembril taotlusvooru kohalikele omavalitsustele, et saaks jätkuda mitteõppivate ja -töötavate noorte toetamine tagasi haridusse või tööturule jõudmiseks. Kokku võivad omavalitsued saada 8 miljonit eurot.

Selliseid projekte on ka varem tehtud. Noorte tööturule suunamine tähendab näiteks noortele kirjutamist-helistamist küsimusega, et miks nad tööl ei käi. Samas võib juhtuda ka see, et noor on parasjagu läinud välismaale õppima või tööe ja pole end selleks tarbeks omavalitsusest välja registreerinud.

«Omavalitsustel peab säilima võime leida üles tuge vajavad noored, kes on jäänud välja nii haridusest kui tööturult. Samas tundub mõnikord, et räägime ainult kõrvale jäänud noorte panusest majandusse, tootlikkusest – kuivadest numbritest. Hoopis olulisem on aga abi, et nad leiaksid oma tee, kuidas tööturul hästi hakkama saada. Tähtis on, et noored saaksid ennast teostada ja elus läbi lüüa,» ütles minister Tiit Riisalo pressiteates.

Noortegarantii tugisüsteemi tegevusi koordineerib sotsiaalkindlustusamet, mis haldab ka infosüsteemi, kust omavalitsused saavad kahel korral aastas infot oma piirkonnas elavate noorte kohta. Nii saab nendega ühendust võtta ja anda teada, et vajadusel on tugi olemas.

«Avatud taotlusvoorule eelnes koosloomeline protsess omavalitsustega, kus oli võimalik välja tuua just see, millist tuge nad noorte toetamiseks võiksid kõige enam vajada. Nüüd on aeg see ühiselt kokkulepitu ellu viia. Seega on avaneva taotlusvooru kaudu omavalitsustel hea võimalus veelgi laiapõhjalisemaks aruteluks, et teha lõplik otsus, milline on parim viis ja lahendus, et erinevate osapoolte koostöös toetada oma piirkonna noori ning jõuda võimalikult sujuva protsessini,» selgitas sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõunik Heidi Paabort

Taotlusvooru läbi viiva RTK tööturu- ja hoolekande talituse juhi Ülle Luide sõnul saavad kohalikud omavalitsused hakata toetuse taotlusi esitama alates 4. septembrist ning neid võetakse vastu jooksvalt kuni 2024. aasta lõpuni või eelarve ammendumiseni. «Toetust on oodatud taotlema kohaliku omavalitsuse üksused, valitsusasutused ja nende allasutused, samuti juriidilised isikud,» selgitas ta.

Toetuse maksimaalne summa noortele suunatud tegevusele on kuni 850 000 eurot projekti kohta. Projekti abikõlblikkuse perioodi maksimaalne kestus võib olla kuni 48 kuud.