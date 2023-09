Toomas Luman Võrklaevale: vähendaks ministeeriumides poliitika kujundamise töökohtasid 10 protsendi võrra

«Et kärpekohti on keeruline leida ja nende maht ei ole riigieelarve kontekstis väga suur, siis pakume omalt poolt välja ühe täiendava lahenduse, mis aitab järgmisel aastal kulusid kokku hoida kümnete miljonite eurode ulatuses ning sealt edasi veelgi suuremas mahus,» kirjutas Luman Võrklaevale.

«Eelkõige peame selliste organisatsioonide all silmas keskvalitsuse alla kuuluvaid organisatsioone, näiteks ministeeriumid, erinevad ametid ja inspektsioonid, toetuste jagamisega tegelevad organisatsioonid, ning sotsiaalkindlustusfonde,» seisab ettepanekus.

«Kui eeldada, et nende töötajate keskmine töötasu on vähemalt võrdne Eesti keskmise palgaga, mis rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt on 2024. aastal 1950 eurot kuus ja 2025. aastal 2053 eurot, siis ettepaneku elluviimisel väheneksid riigi tööjõukulud järgmisel aastal rohkem kui 30 miljoni euro võrra ning 2025. aastal ca 70 miljoni euro võrra,» kirjutas Luman.