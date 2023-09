Paljud Eesti ettevõtted jätkavad äri Venemaaga

Enne sõja algust oli kauba väärtus, mis iga kuu Eestist Venemaale eksporditi, 50 kuni 70 miljonit eurot ja see suurusjärk on jäänud samaks. Osalt selgitab seda kiire hinnatõus, teisalt ei ole kaup tihti pärit Eestist, vaid mujalt Euroopast, ütleb maksu- ja tolliameti tolliformaalsuste juht Külli Kurvits. «Umbes 75 protsenti või isegi rohkem nendest kaubamahtudest, mida me meie piiril näeme, on teiste liikmesriikide ettevõtete kaubad,» sõnas Kurvits.