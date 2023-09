Vene lennundusele lüüakse hingekella, Kreml tõttab sektorit miljardite rubladega päästma

Superjet on teinud lende küll juba tublisti üle kümne aasta, kuid seni on see kokku pandud suuresti lääne päritolu komponentidest. Nüüd üritatakse minna pea täielikult üle Venemaa toodangule. Esialgu kasutati katseprogrammi kiirendamiseks esimeses prototüübis siiski Prantsuse-Vene mootoreid SaM146, kuid teine ​​prototüüp alustavat väidetavalt katsetusi juba läbini kodumaiste PD-8 mootoritega.

Peaminister Mihhail Mishustin teatas neljapäeval valitsuse istungil, et Venemaa lennukitööstust tuleb asuda kiiresti toetama. Tootjatele kavatsetakse eraldada õhusõidukite tehniliseks ümberehitamiseks 20 miljardit rubla (192 miljonit eurot), mis aitaks kaasa enam kui 20 lennuki valmimisele. «Loodame, et sellised meetmed kiirendavad kodumaise lennunduse moderniseerimist,» võttis Mishustin kokku.

Rahast ei jätku

Selline abipakett on siiski tilk merre. Rosaviatsija teatas näiteks juulis, et lisas Venemaa lennukiregistrisse kokku 658 välismaa liisingfirmadele kuuluvat reisilennukit, mida kasutab 30 Venemaal tegutsevat lennufirmat. Registreerimine olevat vastumeetmeks Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidele, kirjutas Taloussanomat.

Aeroflot peab oma 349 välismaisest lennukist 2030. aastaks maha kandma 188, sest sanktsioonide tingimustes ei suudeta neid lihtsalt hooldada. Lennufirma eesmärk on asendada suur osa oma lääne päritolu lennukipargist, millele pole varuosi võtta, Vene lennukitega. Selleks on juba tellitud kodumaistelt tootjatelt 339 uut reisilennukit, nende seas 40 TU-214, 89 SSJ-New ning 210 MC-21. Uute lennukite tarned peaksid algama tänavu. Tellimuse väärtus on enam kui 15 miljardit eurot. Samas teatas Aeroflot, et lennufirma selle aasta esimese poolaasta kahjum oli 735 miljonit eurot ja seda vaatamata sellele, et käive kasvas 48 protsenti.