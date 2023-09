BMW loodab uue elektrilise ideeautoga Hiina tootjatele tulevikus koha kätte näidata

Küsimusele Hiina elektrisõidukite suurtootjate kohaloleku kohta Müncheni messil ja selle kohta, kas ta on mures Hiina ekspordi mõju pärast BMW äritegevusele, vastas Zipse: «Ei, me ei karda üldse. Ma arvan, et see, kui ameeriklased, eurooplased ja nüüd ka hiinlased on kohal, on väga põnev. See suurendab ainult konkurentsi ja kiirendab innovatsiooni.»