Tuntud joogitootja sattus põlu alla, sest toetab jätkuvalt Venemaa sõjategevust

Norra telefirma TV2 teatas laupäeval, et Scandinavian Airlines (SAS) otsustas Pepsico tooted lennujaama ooteruumidest koheselt eemaldada.

Varsti pärast Venemaa alustatud täiemahulist sõda Ukrainasse teatas Pepsico, et lõpetab tootmise Venemaal. Seda aga ei tehtud, vaid joogitootja hoopis neljakordistas eelmisel aastal oma kasumi Venemaal, samuti kasvas nende Venemaa tegevuste osakaal kontserni käibes neljalt protsendilt viiele. Pepsicol on Venemaal 19 tehast, kus töötab umbes 20 000 töötajat.

2022. aasta märtsis teatas ettevõte, et lõpetab Venemaa alustatud agressioonisõja tõttu riigis tootmise ja oma toodete reklaami. Sama aasta augustis aga alustas ettevõte agressorriigis taas karastusjookide 7up ja Mirinda tootmist, kuid uute nimede Evervess ja Frustyle all. Märtsis alustas ettevõte ka Pepsi tootmist uute kaubamärkide all, kirjutas Helsingin Sanomat.