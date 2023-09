Pärnumaa iduettevõtete käive kasvas üle kahe korra

Kohalikud idufirmad tasusid riigile 870 000 eurot tööjõumakse, mida on 151 protsendi võrra rohkem kui mullu esimesel poolaastal, teatas Startup Estonia. Pärnumaa iduettevõtetest tegi suurima käibe Ready Player Me, mis loob metaversumis kasutamiseks mõeldud virtuaalseid avatare. Pärnus tegutsev iduettevõte on valdkonna globaalne turuliider ning idufirma käive oli esimesel poolaastal 1,54 miljonit eurot. Napilt jäi liidrile alla 1,5-miljonise käibega Gamecan. Esikolmikusse mahtus ka iduettevõte Patchstack, mille käive ulatus poole miljoni euroni.