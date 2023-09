Müügil olevate korterite jääk üha paisub, kuid müüjad hindu langetama ei kipu

Kuigi tehinguturg näitab, et nõudlus on langenud, pole müüjad valmis hindu langema. Tallinna korteripakkumiste keskmine ruutmeetri hind oli 2023. esimesel poolaastal 3365 eurot, Tartus 2537 eurot ning Pärnus 2630 eurot.

Uibomäe sõnul jõutakse tehinguteni mõnevõrra madalama hinnaga. «Suurim tehinguhinna kasv oli Tartus, kus keskmiseks tehinguhinnaks ruutmeetri kohta kujunes tänavu esimesel poolaastal 2486 eurot. Aastaga kasvas ruutmeetri müügihind 16 protsenti. Kui võrrelda pakkumise hinda tehinguhinnaga, siis on näha, et Tartus kauplemisruumi eriti pole ja hinnasoodustust tehti vaid 2 protsenti,» märkis ta.

Uibomäe hinnangul on korterite müügipakkumise kasvu ja keskmise ruutmeetrihinna tõusu taga kallinevad elamistingimused. «Inimestel on tekkinud soov oma kinnisvara kasumlikult maha müüa, et suurendada säästusid ja leevendada igapäevast toimetulekut. Mitme kinnisvara omanikel võib kasvanud laenuintresside ja üldise elukalliduse tingimustes olla kasulikum ühest kinnisvarast loobuda, et vähendada igakuiseid laenumakseid,» selgitas ta.