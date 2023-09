Puust ja punaseks: miks Putin muretseb rubla kukkumise pärast?

Langus ähvardab süvendada inflatsiooni ja halvendab enne presidendivalimisi venelaste elatustaset. See on elavdanud arutelusid selle üle, kas tuleks uuesti kehtestada kapitalikontroll, kuid seni on valitsus ainult soovitanud suurematel eksportijatel müüa rohkem oma teenitud välisvaluutat siseturule.

Mis põhjustab rubla langust?

Ujuva vahetuskursiga rubla on tänavu dollari suhtes nõrgenenud üle 25 protsendi, mis on arenevatel turgudel üks kehvem näitaja Türgi liiri ja Argentina peeso kõrval. Väliskaubanduse ülejäägi vähenemine on olnud üks peamisi languse põhjuseid. Impordivood on aastast aastasse püsinud, kuid Venemaa gaasi- ja naftatarnete vähenemine, sealhulgas nafta hinnalagi, on viinud eksporditulude pideva languseni. Selle tulemusena väheneb «kõva» valuuta sissevool, kuid nõudlus selle järele on endiselt tugev nii importijate kui ka kodumajapidamiste seas. Viimased viivad seejuures oma sääste välismaale.