Kuue kuu euribor tõusis viimase 15 aasta kõrgeimale tasemele, kas intressimäärad kerkivad edasi?

Swedbanki hinnangul on majapidamised tõusnud intressimääradega siiani hästi hakkama saanud. Ehkki need on majandusele tervikuna suur lisakulu, siis nende halb mõju majanduskasvule on väiksem kui liiga kiirel inflatsioonil.

Prantsuse keskpanga president François Villeroy de Galhau ütles samas reedel, et Euroopa Keskpanga intressimäärad on tipu lähedal. «Ehkki euroala keskpankurid on oma järgmisel, 14. septembril toimuval kohtumisel avatud võimalusele nii intressimäärasid tõsta kui need senisele tasemele jätta, oleme me väga lähedal intressimäärade tipnemisele,» vahendas EK rahapoliitika nõukogu liikmest Villeroy sõnu AFP.

Samas rõhutas ta, et «me oleme veel kaugel hetkest, mil saame hakata mõtlema nende langetamisest».