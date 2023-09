Palk või paindlikkus? Wise selgitas välja, mida noored tahavad

Teist aastat läbi viidud uuringust selgub, et kõige olulisem aspekt töö valikul on noorte seas jätkuvalt paindlikkus tööaja ja -koha suhtes, mida peab väga oluliseks 61% vastanuist. See on võrreldes eelmise aasta tulemusega samal tasemel. Eeskätt on see oluline isikliku ettevõtluskarjääri puhul, kuid võimalust ise otsustada, kus ja millal töötada, oodatakse ka tulevaselt tööandjalt.