A1000: majanduses on ees raskemad ajad

«Majandusanalüütikute, meie enda ostujuhtide ning mitmete suurte kettide arvamused hindade osas lähevad selgelt lahku. Üksikute kaupade sisseostuhinnad ongi odavamaks läinud – näiteks või, piim ja õli, aga suures plaanis inflatsioon ja hinnad tõusevad tänavu ikkagi keskmiselt kümmekond protsenti ja trend jätkub ka järgmisel aastal,» usub Lauring. Hinnatõusu põhjused on tema sõnul üldine inflatsioon ja tootjahindade tõus, maksutõus jaanuaris ning kaubanduskettide langev käive.

A1000 Marketi juhi sõnul on selge sisendkulude tõusmise näide see, et tanklaketid tõstsid viimase kuu jooksul neljal korral korda hindasid ja see mõjutab kõiki. «Oodata on ka jätkuvat palkade ja pangaintresside tõusu – ehk nii tootjate kui müüjate jooksevkulud ning laenud lähevad kallimaks,» loetles Lauring.

«Kindel hinnatõus ootab kahjuks ees koos 1. jaanuaril tõusva käibemaksuga. Karta on, et hindasid tõstetakse juba kuu-paar ette ning ilmselt ei piirduta kahe protsendiga, vaid kasutatakse võimalust ja riiulil kasvavad hinnad pigem 4–5 protsenti. Kahjuks on see reaalne, sest toiduainete poehindade kujunemine on tavainimesele läbipaistmatu,» rääkis ta.