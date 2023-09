Kohaliku börsifirma käive oli esimesel poolaastal kõigest 278 eurot

Tänavu esimese kuue kuu tegevuskulusid paisutasid ettevõtte selgitusel ettevalmistavad kulud First Northil noteerimiseks, mis koosnesid nõustaja tasudest, börsi tasudest ning arveldustasudest. Tootearendusse investeeriti 53 000 eurot, sellest 42 000 eurot läks tarkvaraarenduseks ja ülejäänud riistvaraks. Investeeringute tulemusel on ettevõttel valminud tarkvara ja riistvara baaslahendus, millele saab lisada sektoripõhist lisafunktsionaalsust vastavalt kliendi vajadustele, teatas Grab2Go börsile.

Praeguse seisuga on Grab2Gol apteekide sektoris koostöö Rapla Risti keskuse Benu apteegiga, kuhu paigaldati Grab2Go esimene seade mullu septembris. Kuna tegemist on selles valdkonnas uudse lahendusega, siis koostöös ravimiametiga toimusid täiendavad muudatused ja testimised, et seadme pakutav ohutus ja kvaliteet vastaksid samaväärselt tavaapteegiteenuse nõudmistele. Ametliku tähtajalise loaga käivitati Grab2Go esimene seade selle aasta 29. märtsil.

Kuna selles valdkonnas on klientidel huvil ja ettevõttel plaan laieneda, siis alustas Grab2Go koostööd Accelerate Estoniaga, mis on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 1loodud organisatsioon ettevõtete ja avaliku sektori koostööks. Koostöö tulemusena loodab Grab2Go, et lepitakse kokku tehniliste nõuete baasis, et tehnoloogiat saaks apteegisektoris kasutusele võtta ja lahendus saaks toimuda autonoomselt ööpäevaringselt.