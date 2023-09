Kalev Spa jõudis kahjumist kasumisse, kuid soomlaste külastavus pole taastunud

Soome seeniorid pole tagasi tulnud

Samas nenditakse, et Soome seenioride reisimine paketiga ja pikemaks perioodiks ei ole taastunud. «Varem olid need kliendid oluline segment, kes tulid protseduure ja söögikordi sisaldava reisipaketiga läbi Soome reisibüroode. Tegemist on tänuväärse sihtrühmaga eelkõige seetõttu, et nad tarbivad ettetellitud teenuseid, mis annab meile võimaluse töögraafikuid planeerida ja kuna nad on pikemalt majas, siis jõuavad ajaliselt teenuseid tarbida ning toovad hotellile tulu koos lisateenustega. Arvatakse, et selle segmendi taastumine võtab veel paar-kolm aastat,» kirjeldas juhtkond, lisades, et põlvkonna vahetudes võib rühmas ja bussiga reisimine hakkada taanduma.