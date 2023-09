Saksamaal tegutsevad metallivargad

Aktsia kukkus täna 14 protsenti, ligi 10 kuu odavaimaks. Ettevõte hoiatas, et selle aasta kasumiprognoosi ei täideta, sest ladudest on märkimisväärsel määral metalli kadunud.

Kompanii vaatab üle romumetalli laovarusid, kus hoitakse vaske, kulda ja hõbedat. Leiti, et mitmeid dokumente on võltsitud ja selle alusel on lisaks kadunud metallile ka tarnijatele makstud liiga palju raha. Kogu laovarude ülevaate loodab kompanii lõpetada septembri lõpuks.