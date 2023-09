Viis nippi koolilapsele rahatarkuse õpetamiseks

Iga lapsevanem teab ise kõige paremini, millal lapsele esimene kaart tellida, kuidas temaga rahast rääkida ja kui palju otsustusõigust anda, kuid mida varem laps rahaasjadesse kaasata, seda parem. Üks suurimaid vigu, mida lapse rahatarkusega seoses teha saab, on rahaasjadest vaikimine. See võib tekitada lapses tunde, et raha on tähtsusetu või sootuks midagi, mida peaks kartma või varjama. Räägi näiteks lapsele, kuidas mõjutavad vee ja elektri tarbimine või poeskäigud pere kulutusi. Jutusta, kust raha tuleb ja kuhu raha läheb.