Tallinnast Montenegrosse suunduv lend pöördus mootorisse lennanud linnu tõttu tagasi

Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorg teatas Postimehele, et lend väljus lennujaamast hommikul kella 7 paiku. Esialgu laekus lennujaamale info, et tegemist on tehnilise rikkega, kuid hiljem selgus, et tagasipöördumise põhjustas kokkupõrge linnuga.