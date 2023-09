Metaprindi klient Wolf Group toodab Venemaal siiani ehitusmaterjale

Vene rublad. Pilt on illustratiivne.

Peaministri abikaasa äritegevuse tõttu tähelepanu alla sattunud Metaprindi üks peamisi kliente Venemaal on olnud Eesti kontsern Krimelte, mis alates möödunud aastast kannab nime Wolf Group. Firma kodulehe andmetel on nende Moskva külje all Žukovskis asuv tootmisüksus üks Venemaa juhtivaid polüuretaanvahu tootjaid, kirjutab ERR.