Majandusekspert selgitab: miks riigireitingu alandamine on löök rahakoti pihta

Neli maksevõime hindamise komponenti

Riigi puhul on krediidiskoori andjaks reitinguagentuurid. Analoogselt eraisikute laenuvõime hindamisele koosneb ka riigi maksevõime hinnang suuresti neljast komponendist.

Esiteks on oluline, kui suur on riigi võlakoormus sisemajanduse kogutoodangu ehk SKT suhtes. Üldine reegel on, et mida madalam on võlakoormus, seda lihtsam on riigil võlga tagasi maksta. Rolli mängib ka see, kui palju arvatakse, et riik edaspidi plaanib laenata ehk kui suur on eelarve defitsiit ja milline on selle väljavaade. Praegune ja oodatav võla tase on oluline eelkõige koos teiste hinnatavate faktoritega.

Teiseks on oluline, milliseks hinnatakse järgnevate aastate majanduskasvu. See on määrav, sest võlga ei tule tagasi maksta praegustest, vaid tulevastest oodatavatest sissetulekutest. Järgmiste aastate oodatav suur majanduskasv on väga tugev argument väiksemaks riskihinnanguks, sest raha laenu tagasimaksmiseks on rohkem.

Kolmandaks on oluline riigi varasem võlakäitumine ehk see, kas riigivõlaga on olnud probleeme või kas tuleviku maksevalmidust hinnatakse positiivselt. Kuigi väike võlg tähendab väiksemaid kulutusi raha tagasimaksmiseks, ei tähenda see alati, et riigirisk oleks väiksem. Kui võlakirju ei tunta või puudub ajalugu riigi maksekäitumise kohta, siis võib hinnatav risk olla suurem.