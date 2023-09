4. septembril möödub veerand sajandit päevast, kui Stanfordi ülikooli doktorandid Larry Page ja Sergey Brin registreerisid Google’i. Selle aja jooksul on ettevõte muutnud viisi, kuidas me informatsiooni otsime, kirjutab ajakirjanik Tõnis Oja.

Google’it vajavad nii need, kes seda kasutada oskavad, aga ka need, kes ei oska. Võib olla üsna kindel, et tänapäeval ei saa ilma Google’i või selle sõsarteenusteta läbi peaaegu mitte keegi.