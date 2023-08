Tallinna börsi vanus on 27 aastat, mis tähendab, et dividendiaristokraatide teke on vaid teoreetiline. Isegi 25 aastat järjest dividende maksvaid börsiettevõtteid on meil vähe, täpsemalt üks. Harju Elekter on maksnud dividende kõikidel börsil oldud aastatel alates 1997. aastast – kokku 26 aastal –, aga pidevalt suurendanud ettevõte dividende ei ole.