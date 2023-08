ANALÜÜS ⟩ Luminori peaökonomist: Eesti inimesed on vaesemad kui aasta alguses

Eesti SKT on 2021. aasta lõpu tipust langenud neli protsenti. See tähendab, et iga 100 euro asemel poolteist aastat tagasi on nüüd poes kulutamiseks vaid 96. See langus on olnud järkjärguline ning kasvav. Ka selle aasta teises kvartalis olime vaesemad kui esimeses.

Kuna SKT mõõdab sissetulekuid, siis juba pikemat aega on meil jäänud sissetulekud saamata. Kui vaid liita kokku saamata jäänud tulu selle majanduslanguse jooksul, siis räägime pea 1,5 miljardi suurusest summast. See moodustab 3,6 protsenti meie SKT tiputasemest. Kui aga arvestada meile jõukohast kolmeprotsendilist kasvu, siis on sissetulekud olnud ootustest pea kolme miljardi jagu väiksemad tänastes eurodes, moodustades meie SKTst lausa üheksa protsenti.

«Koroonaperioodi suur õppetund oli see, et need, kes hoidsid töötajaid ettevõtte juures, taastusid kriisist kiiremini.»

Eesti tööstus on ooterežiimil

Tööstustoodang on vähenenud, kuid hõive mitte. Koroonaperioodi suur õppetund oli see, et need, kes hoidsid töötajaid ettevõtte juures, taastusid kriisist kiiremini. See töötas hästi, sest taastumine oligi kiire. Nüüd on olukord muutunud. Puidu ja metallisektoris, mis tõid Venemaalt toorainet ja tootsid sellest Skandinaavia riikidesse tooteid, ei ole tooraineturg taastumas ning nõudlus on jätkuvalt kesine.