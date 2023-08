Uuring: sularaha sissevool Venemaalt on oluliselt vähenenud

Samas on märkimisväärne sularaha liikumine kõigist kolmest Balti riigist üle Euroopa Liidu välispiiri, Eesti puhul Ühendkuningriiki. Leedus on sularahamahtusid mõjutanud ka kiire fintech sektori kasv, teatas Eesti Rahapesu Andmebüroo.

Rahapesu andmebüroo asejuhi Toomas Plaado sõnul on rahvusvahelises koostöös valminud uuringu tulemused vastavuses andmebüroo selle aasta juuni sularaha riskide uuringuga, mis vaatas detailsemalt Eesti olukorrapilti. «Rahapesu ja sellega seotud kuritegevus on piiriülene fenomen, mille vastu võitlemisel on koostöö teiste riikidega üha olulisemal kohal, millest üks osa on selliste uuringute koostegemine,» rõhutas ta.

Plaado märkis, et näha on trendi, kuidas Eesti füüsilised ja juriidilised isikud kasutavad Leedu maksevahendajate kontosid sularaha tehingutes. Seda osaliselt tõenäoliselt tulu varjamise eesmärgil.

Risk on varimajandus ja rahapesu

Sularahaliikumise trendid viitavad, et Balti riike kasutatakse eelkõige sularahatransiidiks, kuid riskikohaks on ka sularaha kasutamine varimajandusest ja teistest kuritegudest saadud tulude pesemiseks.

Uuringu soovitused sularahapõhise rahapesuriski vähendamiseks puudutavad teadlikkuse kasvu ja seadusandluse harmoneerimist. Jätku-uuringuid aitaksid luua järjepideva arusaama ebaseadusliku sularaha kasutamise trendidest. Selles on oluline roll rahapesu andmebüroode, uurimisasutuste ja teiste partnerasutuste koostööl ning andmevahetusel. Samuti on oluline jätkata rahapesu tõkestamise regulatsioonide harmoniseerimist, mis aitab vähendada ohtu, et kurjategijad kasutavad ära nõrgema regulatsiooniga riike ja sektoreid.

Valminud strateegiline uuring «Seaduslikud ja ebaseaduslikud sularahavood Balti riikides» on Eesti, Läti ja Leedu rahapesu andmebüroode esimene koostööprojekt, mis käsitleb ebaseadusliku sularahaga seotud riske Balti riikides.