Mart Võrklaev: miljardieurone kokkuhoid on liiga väike ja tuleb edasi pingutada

«Valitsus on teinud enne suve olulisi otsuseid nii tulude kui ka kokkuhoidude kohta ja võtnud ka ülesandeks endale neid täiendavaid kokkuhoiukohti nüüd suvel leida. Seda tööd on hoogsalt tehtud, on neid, kes on rohkem pingutanud, neid, kes võib-olla mitte nii palju. Ja need on ka need arutelud, mida me selle nädala kabinettides oleme pidanud,» rääkis Võrklaev.

«Täna julgen öelda, et need otsused, mis kokkuhoiu kohas on valitsuse tehtud – eeskätt siis perehüvitiste riigile jõukohasemaks muutmine – sellest kokkuhoiust tulenevalt ja maksumuudatustest tulenevad intressi kokkuhoiud nelja aasta peale, ja nüüd kui me suudame ka suvetööna kokkuhoiuotsused teha ja täiendavad tulumeetmed, siis tegelikult on valitsus siin päris jõuliselt otsuseid teinud, circa miljard tuleb sealt juba kokku, nelja aasta peale siis,» selgitas minister.

Samas nentis ta, et ka miljardieurone puudujäägi vähendamine on liiga väike ja tuleb edasi pingutada.

Võrklaev tõi ka välja, et neljapäevasel kabineti istungil kinnitati nii-öelda nulleelarve ja eelarve revisjoni tegevusplaan. «Plaan on jätkuvalt see, et kõikides valdkondades valitsemisaladesse sisse vaadata, minna iga teenuse tasemele ja vaadata, mis on mõistlik, mis ei ole mõistlik, kas midagi saab tõhusamaks muuta, paremini teha. Kerge see ei saa olema, aga hädavajalik ja loodame sealt siis ka nelja aasta jooksul igas valdkonnas kokkuhoiukohti leida,» ütles rahandusminister.

Politseinike palkade vähendamist pole arutatud