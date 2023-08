Swedbank: inflatsiooni kiire aeglustumine toob majandusele leevendust

Eratarbimise maht on kukkunud kahe aasta taguse tasemeni

Eratarbimise maht on koos reaalpalga ja ostujõu languse, intressikulude tõusu ja majapidamiste nõrga kindlustundega vähenenud juba alates eelmise aasta teisest poolest ning see langus on kiirenenud. Nii vähenes teises kvartalis eratarbimise maht aastases võrdluses üle kolm protsenti. Eratarbimise maht on liikunud üha allapoole pandeemiaeelsete aastate trendist juba alates eelmise aasta kolmandast kvartalist. Reaalpalk on aga teatavasti kasvule pöördunud ning see peaks viitajaga hakkama eratarbimist parandama.

Nõrk välisnõudlus mõjutab suuremat väärtusahelat

Samas pidurdab majanduse taastumist nõrk välisnõudlus. Kaupade eksport on vähenenud juba alates eelmise aasta teisest kvartalist ja see langus on süvenenud. Samas kasvab jätkuvalt, peamiselt transpordi-, reklaami- ja arvutiteenuste toel, teenuste eksport. Tööstusettevõtete osakaal, kelle jaoks nõrk nõudlus piirab nende äritegevus, on tõusnud juba 74 protsendini, mis on umbes sama nagu 2020. koroona-aasta kõige teravamal ajal. Samuti on see osakaal suurem kui näiteks teistes Balti riikides, Soomes ja Rootsis. Eksportivate ettevõtete hinnangul on halvenenud nende konkurentsivõime välisturgudel. Konkurentsivõime halvenemine võib aga pidurdada ekspordi taastumist, kui välisnõudlus hakkab paranema. Nõrk välisnõudlus ei mõjuta ainult vahetult eksportivaid ettevõtteid, vaid oluliselt suuremat kodumaist väärtusahelat – ettevõtteid, mis toodavad neile kaupu või pakuvad teenuseid.