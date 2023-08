Eesti Pank: majanduslangus taandub aeglaselt

Statistikaameti andmetel vähenes Eesti sisemajanduse kogutoodang teises kvartalis aasta arvestuses 2,9 protsenti ja esimese kvartaliga võrreldes 0,2 protsenti, sealjuures on Eesti majandus kvartalivõrdluses olnud languses juba kuus kvartalit järjest.

Eesti majanduse olukord on Oja sõnul keskmisest halvem ning ettevõtted hindavad äri tegemise võimalusi selgelt kehvemaks kui minevikus. «See näitab, et ettevõtetes on praegu kasutamata tootmisvõimsust ja kui välisturul olukord jälle soodsaks muutuks, saaksid nad üsna kiiresti tootmismahtu suurendada. Niisuguses olukorras on aga hinnatõususurve keskmisest väiksem ja see peaks omakorda pidurdama üldist hinnakasvu. Samuti tähendab majanduse madalseis seda, et uusi töötajaid palgatakse vähem, mistõttu hakkab töötus edaspidi ilmselt kasvama,» tõdes ökonomist pressiteates.

Kuna Eestis on väga avatud majandus ja ligikaudu 40 protsenti ettevõtetes loodud väärtusest on mõeldud ekspordiks, mängib tööstussektor majanduse käekäigus väga olulist rolli. Kaspar Oja

Tööstuses on käive vähenenud

Ta tõi välja, et tööstussektoris on käive vähenenud. Selle põhjusteks on euroalaväliste turgude väiksem nõudlus meie toodangu järele, aga ka euro tugevnenud kurss ja meie tootmise kallinemine. «Vahetuskursi muutused mõjutavad ekspordi konkurentsivõimet, sest tugeva kursi tõttu on toodang euroalavälise ostja jaoks kallim. Kuna Eestis on väga avatud majandus ja ligikaudu 40 protsenti ettevõtetes loodud väärtusest on mõeldud ekspordiks, mängib tööstussektor majanduse käekäigus väga olulist rolli – see on peamine kaupade ekspordi allikas,» selgitas Oja.