«Kuradile nad kõik, meie lõikame kasumit.» Miks välisettevõtlus jääb Venemaale

«Hakkasid patriotismile rõhuma. Ilmselt jäid vargusega vahele.» See Saltõkov-Štšedrinile omistatud fraas kehtib universaalselt igasuguste entusiastlike tribüünide, paljastajate ja kõigi nende kohta, kellele meeldib teisi häbistada. Kuivõrd on õigus neil, kes on harjunud üldistama, süüdistades vastaseid küünilisuses? Poliitika puhul on mõnikord õigus neil, kes on tüüri juures ja pole vahele jäänud. Aga praegu räägime majandusest.