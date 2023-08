Septembrist algusest muutub Tallinna kesklinnas elektritõukerataste parkimiskord

Tuule tegevjuhi Jaan Kekiševi sõnul on aina enam inimesi leidnud, et tõukeratas on hea viis keskkonnasõbralikult, mugavalt ja kiirelt linnas liigelda. «Nõudlus tõukerataste järele on kasvav ja on loogiline, et linn peab kohanema ja koostöös partneritega leidma viise, kuidas üheskoos ühtsesse ruumi ära mahtuda. Ühelt poolt vähendab antud lahendus tõukerataste kasutajate paindlikkust, aga peame tegema kompromisse ja katsetusi, et jõuda tulemuseni, mis kõigile sobib,» teatas Kekišev.