UBS sai üllatuslikult suure kasumi

UBSil on seoses Credit Suisse’i ülevõtmisega veel palju tööd teha. 2026. aasta lõpuks on plaanis saavutada vähemalt 10 miljardi dollari suurune kulude kokkuhoid. Valdavalt peaks see tulema koondamistest. UBS plaanib kahandada Credit Suisse’i investeerimispanganduse äri. Kardetakse, et Credit Suisse’i Šveitsi üksuse alla kugistamine võib tuua tagasilöögi, kus osad kliendid ja nende raha lahkuvad pangast.