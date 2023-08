Hiina kinnisvarahiiu Country Garden poolaastakahjum oli 6,7 miljardit

Hiina ühel suurimal kinnisvaraarendajal on kogunenud võlgu rohkem kui 150 miljardi dollari ulatuses. Ettevõte teatas varem sel kuul, et ei suuda tasuda kahe laenu intressimakseid.

Country Gardeni rahavoo probleemid on õhutanud kartusi, et see võib tekitada turbulentsi Hiina majanduses ja finantssüsteemis.