Uuring: koolikaupade ostmisel saab määravaks soodne hind

«Jätkusuutlikkuse olulisus koolitarvete soetamisel on aastaga langenud ning hinna olulisus on kasvanud just jätkusuutlikkuse arvelt,» ütles Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht Kristjan Maaroos pressiteates. Kui 2022. aastal oli jätkusuutlikkus kooliriiete ja -jalanõude puhul oluline või väga oluline 70 protsendile vastajate jaoks, siis sel aastal 45 protsendile vastajate jaoks.