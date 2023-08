Tallinna kesklinnas seisab aastaid mahajäetud maja, mille kordategemist takistab mitu asjaolu

Kahekorruseline kortermaja seisab tühjana juba aastaid ning hoone teine korrus on osaliselt põlenud. Postimehe fotoarhiivis on 2006. aastast fotod, kus maja seisukord on praegusega võrreldes väga sarnane. Siiski oli osa kortereid vähemalt 2011. aastani elamiskõlblikud ning neid üüriti toona kinnisvaraportaalide kaudu välja.