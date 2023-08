Euroopasse voolab rekordkoguses Vene LNGd, Aasias makstakse agressori nafta eest aga tublisti üle hinnalae

Kui keeldu pole, on kõik lubatud

«On šokeeriv, et ELi riigid on teinud väga palju tööd, et vähendada Venemaa torugaasi vooge, kuid ainult selleks, et asendada see veeldatud maagaasiga,» ütles Global Witnessi teadur Jonathan Noronha-Gant. «Pole vahet, kas gaas tuleb torujuhtmest või tankerist, tähendab see ikkagi, et Euroopa ettevõtted täidavad miljardite eurodega edasi Putini sõjakirstu.»