Nvidia aktsia pöörane tõus pani fondijuhid raskesse seisu

Kiibitootja, kelle toodete abil saavad jõu ChatGPT-laadne tehisintellekt, aktsia hind on tänavu kolmekordistunud.

«Üks kolmekordistunud hinnaga aktsia meid ei murra, aga kindlasti ei aita selle puudumine meile kaasa,» ütles Horizon Investment Service juhatuse esimees Chuck Calrson. 250 miljoni dollari suuruse hallatavate varade mahuga firmas portfellis on tavaliselt 30–35 erineva ettevõtte aktsiad. Nvidiat nende seas pole. Väärtussuhtarvude alusel oleks Nvidia aktsia üks viimaseid, mida nad soovitaksid.

Tänavu pole peale seitsme vahva, kus on lisaks Nvidiale veel ka Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Amazoni, Meta ja Tesla aktsiad, suurt mingit väärtust kasvada suutnud. USA S&P 500 indeksi tänavusest teenistusest on tulnud nendelt seitsmelt aktasialt 73 protsenti indeksi kogutootlusest.

Küsimus pole vaid Teslas. Ka teisi vahva seitsme aktsiaid on paljudes fondides indeksist vähem.

Goldman Sachs hindas, et nende seitsme aktsia osakaal on keskmises suure turuväärtusega ettevõtete fondis 18 protsenti. Aga nende aktsiate osakaal S&P 500 indeksis on 28 protsenti. Seetõttu soovitab USA pangamaja hakata otsima fondi turule allajäämise põhjuseid sealt.