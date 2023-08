Mihkel Nestor: konkurents tiheneb ja poodides tulevad allahindlused

Inflatsioon on Eestis küll selgelt allapoole tulnud, kuid Nestor tunnistas, et rahul sellega olla ei saa, sest hinnad tõusevad jätkuvalt kiiresti, peamiselt toiduainete hinnatõusu tõttu. Maailmas on toiduainete hinnas juba mõnda aega odavnenud ning ka Eestis peaks inflatsioon lähikuudel selgelt aeglustuma.

Samas tõuseb järgmisel aastal käibemaks. «See kantakse tarbijatele üle,» lausus Nestor, mis tähendab, et inflatsioon taas kiireneb. Selle aasta kokkuvõttes peaks inflatsioon SEB prognoosi järgi jääma 9,6 protsendi tasemele, siis järgmisel aastal on see 4,5 protsenti, just peaasjalikult käibemaksu tõusu tõttu. Ületuleval aastal peaks inflatsioon olema 2,5 protsenti.