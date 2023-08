Eesti riik otsib 35 000 euroga «oksendavale siilile» aseainet

Hanke selgituses tuuakse välja, et e-Eesti rahvusvahelise maine koordineeritud ja süsteemne edendamine lähtub eeldusest, et Eestile on vaja tugeva infoühiskonna mainet. Digiriik on sihtasutuse hinnangul kujunenud kogu Eesti kuvandi üheks keskseks ja oluliseks komponendiks, see paistab silma nii rahvusvahelises meediapildis, sotsiaalmeedias kui ka ekspertide poolt antud hinnangutes ja think-thankide poolt koostatud uuringutest.