Pro Kapital tahab osa võlakirju ennetähtaegselt lunastada

Pro Kapital Grupp on emiteerinud tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjad 2020/2024 kogumahus 28,5 miljonit eurot. Võlakirjade tingimuste kohaselt ei saa ettevõte säilitada ega pikendada ühtegi olemasolevat finantskohustust ennetähtaegselt või muuta osamaksekuupäevi selliselt, et nende tagasimaksed toimuksid enne võlakirjade lõplikku lunastamiskuupäeva, teatas Pro Kapital Grupp börsile.

Ettevõtte taotlus on seotud tagamata, mittekonverteeritavate, fikseeritud intressimääraga võlakirjadega, mille osas soovitakse sooritada osalist ennetähtaegset lunastamist summas, mis on võrdne maksimaalselt 15 protsendiga tagamata võlakirjade kogusummast, See on ligikaudu 1,45 miljonit eurot.