Swedbank: Eesti inimeste palk kasvab mühinal

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina nentis, et jaekaubanduse müügimahud on langenud juba alates läinud aasta septembrikuust. Samas on müük nüüd stabiliseerunud - juulis vähenes jaekaubanduse müügimaht eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9 protsenti.

«Ilma inflatsioonita ei ole jaekaubanduse müügimahtude vähenemine enam süvenenud. Samas on koos hinnakasvu pidurdumisega üha enam vähenenud jaekaubandusettevõtete müügitulu. Juulis vähenes see aastases võrdluses 3 protsenti. Nii on müügitulu jooksevhindades langenud juba alates selle aasta märtsist,» ütles Mertsina.

Mertsina tõi välja, et inflatsiooni arvestamata kasvas jaekaubandusettevõtete müügitulu 2021. aastast kuni 2022. aasta kevadeni erakordselt kiiresti, kuid viimastel kuudel on see kukkunud alla aastate 2015–2020 trendi. «Jooksevhindades on müügitulu veel tublisti üle selle trendi. Jaekaubandusettevõtete äritegevuse lähiaja ootused on langenud 13 aasta taguse tasemeni. Ootused hakkasid kiiresti halvenema juba möödunud aasta alguses ja on jätkuvalt väga nõrgad,» tõi Mertsina viimaste analüüside numbreid välja.

Inimeste kindlustunne on nõrk.

Mertsina sõnul võib jaekaubandusettevõtete halvenenud majandusolukord pidurdada jaekaubandusega seotud inflatsiooni aeglustumist. Samas on majapidamiste kindlustunne jätkuvalt nõrk, mis mõjutab ka nende nõudlust.

Probleemiks on inimeste rahakott. «Kui majapidamiste kindlustunne hakkas põhjast ettevaatlikult paranema eelmise aasta sügisel, siis sel kevadel pöördus see uuesti halvemuse suunas. Peamine põhjus on tarbijate madalad ootused oma finantsolukorra paranemise kohta eesoleval aastal,» ütles Mertsina.