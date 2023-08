Eesti inimeste ostujõud on langenud kümnendiku

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla leiab, et jaekaubanduse suur kukkumine on pidama saadud. Kuid murekohti on siiski veel. Alljärgnevalt Uusküla täismahus kommentaar:

Jaekaubanduses toimus suur langus juba eelmise aasta lõpus ja käesoleva aasta esimestel kuudel. Võrreldes eelmise aasta juulikuuga on tarbimine vähenenud 9 protsenti. Samas kui võrreldes juunikuuga oli juulikuine tarbimine enamvähem samal tasemel.

Tarbijad on endiselt majanduse suured toetajad.

Vaadates perede finantsseisu tervikuna, siis on Eesti pered endiselt viimas poodidesse märkimisväärselt suuri summasid. Jaekaubanduse mahud olid stabiilselt kasvanud pikalt. Isegi 2020. aasta kevade väikesed müüginumbrid ei jätnud aasta kokkvõttes kahtlust trendi jätkumises. Kahel järgneval aastal aga kasvas tarbimine märkimisväärselt. Tarbiti ära märksa suurem osa oma sissetulekutest kui varem. Nüüd on tarbimine langenud, kuid langenud on ka sissetulekud.

Vabalt kasutatav tulu on märkimisväärselt langenud.

Palga ostujõud on langenud kümnendiku. Sinna juurde tuleb aga arvestada kasvanud kulud kodule. Kui mõelda vabalt kasutatavale tulule, kust on palgast maha arvestatud lisaks maksudele ka kulud kodule ning toidule ja riietele, siis just koduga seotud kulude kasv, nii laenumaksete kui kommunaalarvete osas, on piiramas jätkuvalt muud tarbimist. Sellegipoolest on tarimise osa sissetulekus kasvanud ja see tähendab, et tarbijad toetavad oma ostudega Eesti majandust.

Säästmise võime on vähenenud.