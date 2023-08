ERR: Tsahkna müüs välihaiglate äri Linnamäele

MM Hospital OÜ ainuomanikuks on praegu äriregistri andmetel Semetron AS, mis kuulub täielikult ärimees Margus Linnamäele.

Margus Tsahkna lõi Defendest OÜ 2019. aastal. Margus Tsahkna kirjutas 2022. aasta majandusaasta aruandesse firma tegevuse kohta järgmist: «Defendest OÜ tegevuseks on olnud eelkõige ekspordipotentsiaaliga Eesti ettevõtetele konsultatsiooni teenuse osutamine. Defendest OÜ klientideks on olnud Eesti kaitsetööstusettevõtted ja IT-ettevõtted. Viimasel aastal on Defendest OÜ kujunenud ümber järjest enam valdusettevõtteks, mis on omandanud osalused MM Hospital OÜs, Kannistiku Varad OÜs, ja MTJ Vara OÜs, mis tegelevad vastavalt sõjameditsiini valdkonnas ning vara haldusega.»