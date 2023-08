Ei vea välja: kahjumis Nordica erikontrolli tähtaega lükatakse veel edasi

Hanke viib läbi ettevõte ise. «Mitu potentsiaalset pakkujat on huvi üles näidanud, ühtlasi on palutud mõningate hanketingimuste täpsustamist. Tuginedes sellele tagasisidele oleme täpsustanud mõningaid hanke üldtingimusi. Pikendatud tähtaeg annab võimalikele teenusepakkujatele aega kompetentse meeskonna kokkupanekuks ja metoodika väljatöötamiseks, et hankel õigeaegselt pakkumus esitada,» selgitas Nordica kommunikatsioonijuht Airi Kaunissaare BNS-ile.