Enlight Research seadis EfTEN Real Estate Fundi aktsia hinnasihiks 21,84 eurot

«Enlight Researchi analüüsi puhul toon välja kaks aspekti. Esiteks on hea meel, et peale EfTEN Kinnisvarafond AS-i ühinemist EfTEN Real Estate Fund AS-iga on fond saavutanud piisava suuruse, et seda analüüsib rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõte. See loob potentsiaali, et fondi investeerimine võiks edaspidi suuremat huvi pakkuda ka investoritele Balti riikidest väljaspool. Teiseks on julgustav, et ka sõltumatu professionaalne osapool näeb plusse EfTEN-i strateegias, mis baseerub varade konservatiivsel hindamisel ja vaid kontrollitud ulatuses laenuraha kaasamisel,» kommenteeris analüüsi tulemusi EfTEN Capital AS-i tegevjuht Kristjan Tamla.

Enlight Research toob oma analüüsis EfTEN Real Estate Fund AS-i kohta esile, et esiteks on fondi kinnisvarainvesteeringute aastane üüritootlus (7,9%) märgatavalt kõrgem fondi intressikulust. Teiseks, võrreldes teiste Balti riikides tegutsevate kinnisvarafondidega on fondi kinnisvarainvesteeringud hinnatud konservatiivsemalt. Kolmandaks on fondi üürnike struktuur hajutatud ning nende rahaline olukord on hea – tänavu esimesel poolaastal kasvas fondi üüritulu aastases arvestuses 6%.

Enlight Research märgib, et EfTEN Real Estate Fund AS ostis enamuse ärikinnisvara objektidest enne kinnisvaraturu hinnatippu 2022. aastal. Pool tänasest portfellist on omandatud enne 2015. aastat ning peale 2021. aastat on soetatud vaid 6%.