TABEL ⟩ Dollarihoiuste intressid on nagu tanklates kütusehinnad

Kui euro hoiuste osas hakkasid pangad hilja intressimäära tõstma, siis konkurentsi tingimustes on nüüd intressimäärad korralikul tasemel, siis valuutahoiuste osas pole intressimäärasid eriti tõstetud. Erandiks on USA dollar, mille vastu pankadel siiski näib olevat mingisugune huvi.

Teistes valuutades on aga hoiuseintressimäärad nii madalad, et näib, et panku ei huvita turu- ega rahapoliitilised intressimäärad. Kui kliendid on sellega nõus, siis milles probleem?

Kuuest kuust alates on peaaegu kõigil Eestis USA dollarihoiuseid võtvates pankades intressimäär sama. Erandiks on TBB, mis on tuntud ka Äripangana, kes maksab teistest veidi rohkem. USA dollarihoiuseid võtab hoiuste intressitabeli alusel ka Coop Pank, kuid seal on vist see tegevus ära unustatud, sest kõigi perioodide intress on null protsenti.