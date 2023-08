Süvenev kinnisvarakriis ⟩ Hiina pangad langetavad kehtivaid hüpoteeklaenude intressimäärasid

Hiina on alates eelmisest aastast vähendanud uusi hüpoteeklaenude intressimäärasid, et elavdada müüki oma hääbunud kinnisvaraturul, kuid seni on peamine tulemus olnud lihtsalt see, et majapidamised on hakanud olemasolevaid hüpoteeklaene ennetähtaegselt tagasi maksma, vähendades sellega pankade kasumit.