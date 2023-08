Maailma aktsiad rallisid taas

Aktsiad alustasid nädalat positiivselt pärast seda, kui Föderaalreservi juhi Jerome Powelli reedene kinnitus, et rahapoliitika põhineb mitmetel näitajatel, õhutas lootust, et intressimäärade tõstmine inflatsiooni vähendamiseks on lõpule jõudnud.

«Fedi seisukohast on nädal paljulubavalt alanud, kuna töökohtade aruanne on oodatust palju pehmem, koos eelmise kuu allapoole korrigeerimisega,» ütles OANDA kauplemisplatvormi turuanalüütik Craig Erlam.

Pehmem tööturg on Fedi jaoks vajalik, et olla kindel, et hinnasurve on tunduvalt ja püsivalt vähenenud, ning see aruanne on samm õiges suunas, lisas ta.