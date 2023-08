Võrklaev sõnas eile Postimehele, et kindlad kokkuhoiukohtade otsused tulevad ilmselt nädala lõpus. «Ministrid on teinud suvel tööd ja rea ettepanekuid. Täna vaatasime need üle, oli arutelu, aga täna veel otsusteni ei jõudnud. Loodame, et need tulevad siis neljapäeval,» lausus ta.