Ekspert hoiatab peagi saabuva languse eest aktsiaturgudel

Tanilase sõnul võib järgmine aasta tuua ka häid ostukohti, kuid pigem tasuks olla konservatiivsem. «Loodan, et ajalugu ei kordu, aga kui siiamaani vaadata võlakirjade tulukõvera pöördumist, siis see on 100 protsenti prognoosinud majanduslangust,» rääkis Tanilas.